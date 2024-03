Laurent Viérin, progetto aperto al mondo autonomista

"Metterò tutte le mie energie in questo progetto, che è un progetto aperto che speriamo possa essere condiviso dal mondo autonomista e federalista, non solo in Valle d'Aosta. Siamo profondamente convinti che alcune battaglie come questa non si debbano portare avanti semplicemente quando si è certi di poterle vincere ma che si debbano fare anche e soprattutto per i principi e i valori in cui si crede". Lo dichiara in un video Laurent Viérin, indicato come candidato per le prossime elezioni europee da Pays d'Aoste Souverain.

"Ho accettato questa sfida con grande entusiasmo e determinazione - ha aggiunto - profondamente convinto che, al di là delle legge elettorale non favorevole, non ci si possa piegare ma si debba lottare per portare la voce dei piccoli popoli di montagna in Europa. In questo senso lotteremo per tematiche che sono fondamentali per il futuro delle nostre comunità: la difesa della montagna e della sua identità, con particolare riferimento alle lotte comuni dei popoli dei paesi e dei territori attorno al Monte Bianco; l'applicazione del federalismo integrale e della sussidiarietà, affinché si possa dare voce anche e soprattutto alle piccole realtà; e il riallacciare rapporti e legami con le altre minoranze e con i 'peuples frères' e lottare con loro per l'autodeterminazione dei popoli e per evitare l'isolamento".



