Terzo settore, Manes "nuova legge tutela Fondazioni"

"La Commissione Affari Sociali della Camera ha completato l'analisi del disegno di legge 1532-ter 'Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore'. Il disegno di legge, che arriverà a breve in Aula per la sua approvazione, apporta modifiche significative al terzo settore e incide anche su alcune fondazioni valdostane, come Fillietroz, Sapegno e Ollignan: queste tre fondazioni, tutte con qualifica di Onlus e attive in settori di grande interesse per la Valle d'Aosta, potrebbero essere direttamente influenzate dalle nuove disposizioni". Lo scrive in una nota il deputato valdostano Franco Manes, sottolineando che due suoi emendamenti hanno avuto il parere favorevole del Governo.

"Emendamenti importanti - spiega - perché evitano l'ipotesi di scioglimento delle Fondazioni in caso di perdita della qualifica di Onlus.

"Sono molto molto soddisfatto del risultato e del lavoro svolto in questi mesi - commenta Manes - grazie all'azione incisiva della Presidenza della Regione che ha supportato l'azione parlamentare di sensibilizzazione al Ministero competente al fine di affrontare una problematica particolarmente sentita dalle Fondazioni che rappresentano delle eccellenza valdostane in ambito sociale, culturale e scientifico. Questo è il risultato di un lavoro di squadra tra la Valle d'Aosta e Roma ottimale e che deve proseguire nell'interesse dei valdostani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA