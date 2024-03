Il Comune di Aosta aderisce ad "Andiamo sul sicuro"

Il Comune di Aosta aderisce all'iniziativa "Andiamo sul sicuro", volta a promuovere la cultura della sicurezza stradale. Lo ha deciso la Giunta comunale. Il progetto è frutto di una collaborazione tra la Polizia stradale e "Autostradafacendo", un'iniziativa promossa dalle concessionarie autostradali. L'obiettivo è sensibilizzare prioritariamente gli studenti delle scuole secondarie di primo (11-14 anni) e secondo grado (14-19 anni), affrontando temi cruciali come l'uso delle cinture di sicurezza, la distrazione, la visibilità, la sicurezza dei mezzi di mobilità dolce, il rischio legato all'uso di alcol e droghe.

"Andiamo sul sicuro" prevede diverse azioni, tra cui un evento di piazza dove la Polizia stradale mette a disposizione il Pullman Azzurro per contribuire alla formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, mentre le concessionarie partner propongono una documentazione ludico-educativa per ingaggiare giovani e meno giovani sui temi specifici della sicurezza stradale. Ad Aosta l'evento si terrà in piazza Chanoux il 22 maggio.



