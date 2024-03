Il tour del Banff film festival fa tappa ad Aosta

Farà tappa il 18 marzo al Théatre de la Ville di Aosta il Banff mountain film festival world tour Italia, la rassegna cinematografica dedicata a montagna e outdoor che è giunta alla 12/a edizione. A partire dalle 20 saranno presentati al pubblico otto corto e mediometraggi provenienti da tutto il mondo: "Storie di piccole e grandi imprese, di amicizia e incredibili traguardi, di libertà nell'esplorare la natura più incontaminata. Dalle montagne del Tien-Shan, per un'avventura sugli sci tra antichi popoli nomadi sulla via della Seta, alla esperienza immersiva di una scalata sulle montagne della Sierra Nevada; dalla sorprendente connessione tra la musica jazz e lo sci, alla svolta di una rock star che decide di diventare allevatore di bufali nelle gelide terre del grande nord canadese; da una surreale e solitaria esperienza su due ruote sulle pendici del vulcano Fuego in Guatemala, prima della sua storica esplosione nel maggio 2023, alla Norvegia, con la magia di una non troppo tipica avventura famigliare, per una famiglia che tipica non è".

Ospite d'onore della serata sarà l'alpinista valdostano e guida alpina Jérome Perruquet.



