Réunion autonomisti, si lavora alle regole del congresso

La Commissione speciale per la ricomposizione dell'area autonomista sta ultimando la definizione delle regole per il congresso della 'Réunion'.

L'accordo è stato trovato e restano da limare alcuni dettagli.

Poi la bozza verrà sottoposta agli organismi dirigenti delle varie forze politiche.

L'intesa prevede che ad aprile si svolga un congresso ordinario dell'Union valdotaine finalizzato ad approvare le modalità di svolgimento del congresso della 'ricomposizione', in programma il 18 maggio. La prima parte dei lavori dell'assise finale sarà aperta a tutti quelli che sottoscriveranno l'adesione al progetto, sarà un momento di confronto sui contenuti. Seguiranno le elezioni dei nuovi organi direttivi dell'Uv - che resteranno in carica fino al congresso nazionale del 2025 - a cui parteciperanno solo gli iscritti al movimento.

