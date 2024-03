Rai, stato di agitazione nella sede della Valle d'Aosta

"Le gravi carenze che da tempo attanagliano la sede regionale della Valle d'Aosta e che non hanno mai trovato soluzione, nonostante i numerosi incontri con l'Azienda, hanno ormai raggiunto limiti intollerabili che metteranno a dura prova la tenuta del Servizio Pubblico Radiotelevisivo nella nostra regione". Lo dichiarano in una nota le organizzazioni sindacali che annunciano lo "stato di agitazione" nella sede valdostana della Rai.

"Dopo aver illustrato più volte ai dirigenti regionali e nazionali la situazione del continuo impoverimento di persone, competenze e risorse tecnologiche in cui versa la sede regionale e che rischia di compromettere il rispetto degli obblighi della convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri - aggiungono - nessuna soluzione risolutiva è stata mai paventata al fine di dirimere in maniera definitiva ed efficace la questione. L'attuale situazione penalizza tutta la sede: la struttura programmi, la produzione, la redazione giornalistica e gli uffici amministrativi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA