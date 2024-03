Forza Italia: nasce dipartimento Montagna, Rini responsabile

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha costituito il Dipartimento nazionale per la Montagna e ha nominato Emily Rini quale responsabile.

Sarà coadiuvata da Luca Masneri, sindaco di Edolo (Brescia) e presidente dei Comuni delle Alpi Orobie, e da Fabio Santavicca, sindaco di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) e presidente della Comunità del Parco del Gran Sasso.

"Oggi nasce il Dipartimento nazionale per la Montagna di Forza Italia. Un grande risultato per tutti i territorio montani, da Nord a Sud, che testimonia la rinnovata attenzione che il nostro partito intende dedicare alle diverse realtà e comunità locali presenti nel nostro Paese. È con emozione e senso di responsabilità, quindi, che ho appreso che a guidare il nuovo Dipartimento sarò io. L'emozione è forte, non soltanto perché sono nata e cresciuta in un territorio montano, ma anche e soprattutto perché da anni lavoriamo per rafforzare il potenziale che la Montagna può offrire all'intero sistema Italia" ha commentato Rini.



