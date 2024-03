Turismo, in Valle d'Aosta l'inverno sta andando bene

Per quanto riguarda la stagione invernale 2023/2024 un primo bilancio provvisorio è positivo, "al netto dell'oggettiva penalizzazione dovuta alle condizioni meteo non favorevoli che si sono avute nel corso delle festività di fine anno: l'abbondanza delle nevicate recenti sta sopperendo agli aumenti delle temperature di inizio febbraio, dando ottime prospettive di continuazione alla stagione". E' quanto si legge in una nota dell'assessorato regionale al turismo.

"Le numerose presenze registrate a gennaio nei comprensori sciistici della Regione - sottolinea l'assessore Giulio Grosjacques - sono la conferma che l'amministrazione regionale sta operando le giuste scelte nel proseguire con importanti investimenti sugli impianti a fune. Gli sport invernali sono il prodotto di punta della Valle d'Aosta e le nostre piste da sci, situate ad alta quota, ci permettono di essere conosciuti sui più importanti mercati turistici stranieri; questo aspetto è dimostrato dal minor divario tra presenze italiane e straniere rispetto al periodo estivo. Proseguiremo nel portare in Valle d'Aosta competizioni di sci alpino di livello internazionale e nel valorizzare tutti i comprensori sciistici".

""Per la stagione estiva 2024 - conclude - i nostri prodotti di punta saranno i sentieri ad alta e bassa quota ed i percorsi in bicicletta, in particolare in mountain bike. Le Alte Vie, il Cammino Balteo, la Via Francigena, i Rifugi Alpini e le strutture ricettive disseminate sul territorio, sono i luoghi dell'accoglienza di montagna dove si vivranno esperienze autentiche".



