Comune Aosta, approvata Social media policy per gli utenti

La Giunta comunale di Aosta ha approvato una "social media policy" finalizzata a illustrare all'utenza le regole di comportamento da tenere negli spazi dell'Ente sui social media. Si tratta di un documento che riporta le finalità perseguite dall'Amministrazione sul social network, il tipo di contenuti che sono pubblicati, le regole di comportamento per gli utenti e i contatti dell'Ente (posta elettronica, numeri di telefono, indirizzi).

"Già da alcuni anni - è spiegato in una nota - il Comune di Aosta ha attivato nuovi canali di comunicazione istituzionale, basati sulle dinamiche relazionali e partecipative proprie del Web 2.0, creando i propri profili pubblici sui principali social media (Facebook, Twitter, YouTube), con la finalità di migliorare la visibilità dell'Ente, l'interazione con i cittadini e la trasparenza dell'attività amministrativa. Da fine agosto 2023 è stato attivato il servizio di gestione dei profili social dell'Ente individuando il Social media manager quale soggetto in possesso di specializzazione, esperienza e competenze adeguate. Tra le attività era prevista, altresì, la predisposizione di una Social media policy finalizzata ad illustrare all'utenza le regole di comportamento da tenere negli spazi aperti sui siti di social networking del Comune e presidiati dall'Ente".



