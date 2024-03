8 marzo, sindacati organizzano film e dibattiti ad Aosta

In occasione della Giornata internazionale della donna, in programma venerdì 8 marzo, i sindacati confederali valdostani hanno organizzato due diverse proiezioni cinematografiche con annesso dibattito.

L'appuntamento promosso dalla Cgil è alle 18 nel salone del sindacato dove sarà proiettato il film "We want sex", ambientato nell'Inghilterra del 1968, che tratta di parità di genere e di diritti. Introdurrà l'evento Simona D'Agostino, segretaria Cgil Valle d'Aosta con delega alle Pari Opportunità, seguiranno il dibattito e le conclusioni della segretaria generale Cgil Valle d'Aosta, Vilma Gaillard.

Cisl e Uil Valle d'Aosta (con il patrocinio della Consigliera di parità, dell'associazione "Dora donne in Valle d'Aosta" e dell'associazione di promozione sociale "Cor et amor", presentano alle 17.30, nella sala riunioni della Bccv di Aosta (in via Garibaldi 3) il cortometraggio "Conciliare stanca", scritto e diretto dal regista Francesco Zarzana, con l'attrice protagonista Carmen Di Marzo e le musiche di Chiara Troiano, che tratta il tema della violenza contro le donne. Seguiranno una riflessione ed un dibattito in cui interverranno Katya Foletto (consigliera di parità della Valle d'Aosta), Barbara Buillas ("Dora donne in Vda") e Luca Nardi ("Cor et amor"); chiuderanno il dibattito le responsabili del coordinamento Donne Cisl Vda e Uil Vda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA