Tra mito e tradizione torna il Tour du Rutor

Unica tappa italiana dell'edizione 2024 della "Grande Course", il prestigioso circuito che racchiude le super classiche di scialpinismo più famose in Europa, il Tour du Rutor Extrême andrà in scena dal 22 al 24 marzo sulle vette valdostane di La Thuile, Valgrisenche e Arvier, nella consueta formula a squadre da due elementi per il settore assoluto e individuale per le categorie giovanili. La manifestazione è giunta alla 21/a edizione e quest'anno sarà finale di Coppa Italia Fisi.

La gara si sviluppa su tre tappe in alta quota. I numeri: 7000 metri di dislivello positivo, 25 cambi di assetto, 66 chilometri tra salite e discese in free ride, 6 chilometri di creste con passaggi oltre i 3000 metri. Il comitato organizzatore è coordinato dalle guide alpine Marco Camandona e Roger Bovard.

Nel 2022, per la 20/a edizione valevole come campionato mondiale long distance Ismf, si presentarono ai nastri di partenza 350 concorrenti, provenienti da 15 paesi.



