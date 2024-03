Fondo garanzia Pmi, nel 2023 nuovi finanziamenti per 88 milioni

Sulla base dei dati più recenti, relativi a fine 2023, il Fondo di garanzia Pmi ha registrato in Valle d'Aosta 626 operazioni, attivando oltre 88,3 milioni di euro di nuovi finanziamenti. Fanno riferimento in particolare al comparto alimentare, fabbricazione di prodotti in metallo, costruzione di edifici, industria del legno, lavori di costruzione specializzati, commercio all'ingrosso e al dettaglio. Ma anche ad attività di noleggio e leasing operativo, attività dei servizi di ristorazione e alloggio, ingegneria civile. Lo fa sapere in una nota Abi (Associazione bancaria italiana) Valle d'Aosta.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.

Nel corso del seminario 'Fare investimenti in Valle d'Aosta', oggi alla Chambre valdôtaine, Fabio Bolzoni, vice presidente della Commissione Abi Valle d'Aosta, ha definito "estremamente necessario cogliere l'opportunità del rafforzamento dei sistemi di garanzia che durante la crisi pandemica sono state una chiave di volta per ridurne gli impatti. In uno scenario che vede le banche con minore discrezionalità nella concessione del credito, alla luce di tutte le normative europee in materia, le garanzie permettono una maggiore flessibilità e permettono di far credito. A tal proposito, la recente riforma del Fondo Pmi è vista come un contributo ad una nuova fase di ripresa determinando una semplificazione nel processo di domanda, concessione e gestione della garanzia per i soggetti richiedenti".



