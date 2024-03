Detenuto aggredisce agenti nel carcere di Brissogne

Un uomo di origine spagnola detenuto nel carcere di Brissogne è accusato di aver aggredito ieri alcuni poliziotti penitenziari all'interno della sua cella.

Gli agenti, scrive il sindacato Sinappe in una nota, "scoperto il ristretto intento a distillare la frutta macerata per produrre una sorta di grappa casalinga, intervenivano per sequestrare il materiale non consentito. All'atto degli agenti, il detenuto, probabilmente già alterato dalla bevanda alcolica, andava fuori controllo e aggrediva brutalmente, a suon di pugni, tutti i presenti. Con estrema fatica e dopo numerose percosse subite, i poliziotti riuscivano a contenere il detenuto, e portarlo alla calma. La mattanza procurava ai colleghi intervenuti traumi e contusioni, che il Pronto soccorso cittadino giudicava guaribili con diversi giorni di prognosi".

Il Sinappe "nel complimentarsi con il personale intervenuto per la professionalità e competenza dimostrate, augura a tutti una pronta guarigione, in particolare al suo segretario provinciale, Matteo Ricucci, attivo, presente e sempre vicino ai colleghi".



