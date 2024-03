Cane in ipotermia, condannato titolare pensione per animali

Accusato di abbandono di animali, è stato condannato in primo grado a un'ammenda di 670 euro Angelo Lodato, titolare di una pensione e toilettatura per cani di Gignod. I fatti risalgono al marzo del 2022, quando il cane di un cliente era stato trovato in fin di vita nel box. Al termine del processo, il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha disposto a favore della parte civile una provvisionale di risarcimento di 5.000 euro e il pagamento di 3.590 euro per le spese legali. Le motivazioni sono attese entro 45 giorni.

Secondo il veterinario che l'ha visitato, 'Thor', un dobermann di sei anni, era in uno stato di grave ipotermia. A trovarlo, la mattina del 14 marzo di due anni fa, il dipendente di Lodato, che ha dichiarato in aula che il cane sembrava morto.

Quando si sono accorti che era vivo, Lodato gli avrebbe praticato il massaggio cardiaco e lo avrebbe poi portato dal veterinario di fiducia del proprietario, che in quel momento era all'estero.

Secondo il veterinario, il dobermann era arrivato completamente congelato e bagnato con una temperatura corporea di 13 gradi. Era stato subito riscaldato e reidratato.

I testimoni della difesa, il dipendente della struttura che ha trovato il cane e la moglie dell'imputato, hanno dichiarato in aula che l'animale era nel box, al chiuso e che il riscaldamento era acceso. Il cane, secondo la loro testimonianza, si sarebbe bagnato perché avrebbe rovesciato la ciotola d'acqua.



