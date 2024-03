Interventi forestali, sì all'assunzione di 350 stagionali

La giunta regionale ha approvato il Piano degli interventi per il triennio 2024/2026 del dipartimento Risorse naturali e corpo forestale. Il documento è stato redatto sulla base delle esigenze segnalate dalle strutture dirigenziali, dalle stazioni forestali e delle richieste dei comuni.

Il piano degli interventi prevede, per la sua realizzazione, l'assunzione, in aggiunta al personale a tempo indeterminato, di 350 lavoratori da assumere a tempo determinato con contratto di lavoro degli addetti idraulico-forestali, per la durata di 150 giornate lavorative per gli anni 2024, 2025 2026. Per la realizzazione del piano degli interventi, l'esecutivo regionale prevede la spesa presunta di 12 milioni 504 mila e 500 euro per il 2024, di 12 milioni 604 mila e 500 euro per il 2025 e di 12 milioni 604 mila e 500 euro per il 2026.

È stata, inoltre, approvata la partecipazione della Regione al Programma di cooperazione transnazionale Interreg VI-B Spazio alpino con la proposta progettuale intitolata 'Alpine permanent grassland guardians: an alliance to foster resilient grassland systems'. A fronte di 77 proposte ricevute, quella della Regione è stata selezionata nelle 32 scelte e l'atto approvato consentirà di attuare le attività previste e le modalità di partecipazione. Il finanziamento a favore della Regione è di 500 mila euro.



