Suicidi, riunito ad Aosta il tavolo per la prevenzione

Si è riunito ieri ad Aosta il Tavolo interistituzionale istituito nell'ambito del progetto regionale per la prevenzione del suicidio.

I singoli referenti hanno illustrato le azioni correlate agli obiettivi approvati nel Progetto regionale: formazione ed educazione, azioni volte a contrastare gli atti anticonservativi, figura delle sentinelle sul territorio, prevenzione delle varie forme di disagio nei giovani, sostegno ai superstiti e valorizzazione delle loro esperienze. L'azienda Usl ha inoltre illustrato le azioni volte a facilitare l'accesso alle offerte di aiuto e a potenziare la presa in carico, mentre i volontari dell'associazione 'Il Mandorlo fiorito' hanno raccontato le azioni di sensibilizzazione della popolazione intraprese e programmate sul territorio.

"La variegata e numerosa composizione del tavolo sottolinea l'assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi - dimostra come il fenomeno non investe solo l'ambito sanitario, ma coinvolge trasversalmente e responsabilmente ampi settori della nostra società. Il contributo delle istituzioni e delle realtà coinvolte è quindi fondamentale per arricchire il confronto e la condivisione sulle azioni già avviate e su quelle da porre in campo, anche con l'obiettivo di consolidare nella comunità la rete regionale di prevenzione a livello territoriale. Parallelamente - prosegue Marzi - sempre nell'ambito del Progetto regionale, abbiamo istituito con la Direzione strategica dell'azienda Usl un Tavolo operativo continuativo per potenziare i servizi del Dipartimento di salute mentale, come è stato fatto con l'apertura del Centro di salute mentale, recentemente introdotto con il nuovo Atto aziendale".

"È fondamentale - aggiunge il direttore sanitario dell'Usl, Mauro Occhi - continuare a lavorare insieme per garantire che ogni individuo possa avere accesso al supporto di cui ha bisogno, e per intensificare la nostra rete di prevenzione a livello territoriale".



