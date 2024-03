Immigrazione irregolare, perquisizioni alle frontiere

Oltre 300 poliziotti sono impegnati in una operazione ad alto impatto, coordinata dal Servizio centrale operativo, in Valle d'Aosta e nelle province di Bolzano, Como, Cuneo, Imperia, Gorizia, Torino, Trieste e Udine, per il contrasto al fenomeno del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nelle zone di frontiera.

In corso perquisizioni e controlli nei luoghi o punti di ritrovo frequentati abitualmente da cittadini stranieri "dediti alla commissione sia dei reati connessi all'immigrazione clandestina sia di cosiddetta criminalità diffusa ed anche nei confronti di soggetti organici a gruppi criminali locali", spiega in una nota la polizia.

Le attività sono condotte dal Servizio centrale operativo (Sco) e dalle squadre mobili provinciali, con il supporto delle Sezioni investigative del servizio centrale operativo (Sisco), dei reparti prevenzione crimine e di alcune unità di elicotteristi. L'operazione è mirata a colpire anche i network criminali attivi nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in particolar modo nelle zone di frontiera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA