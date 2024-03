Manes, "profonda preoccupazione per gli eventi di violenza"

Dopo i fatti di Pisa e la volante della polizia assaltata a Torino, il deputato valdostano Franco Manes esprime "profonda preoccupazione per gli eventi di violenza che hanno recentemente scosso l'Italia tutta, evidenziando la necessità di condannare fermamente ogni atto che minacci la pace e la sicurezza collettiva e la libertà di espressione".

"La violenza genera violenza", afferma Manes, "ed è responsabilità di ogni rappresentante politico e istituzionale promuovere comportamenti che incarnino i valori di rispetto, legalità e dialogo".

"Lo scontro ideologico e verbale - continua il deputato - sta diventando insostenibile e non può essere giustificato".

Manes si augura che "tutte le parti coinvolte, dalla cittadinanza alle autorità, possano sempre più collaborare attivamente per garantire che le manifestazioni volte all'espressione di un'idea, di un pensiero, di un'opinione si svolgano in un clima sereno, rispettoso della Costituzione, delle regole e della dignità di ogni individuo".



