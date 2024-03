Casinò di Saint-Vincent, a febbraio +26% di incassi

Il mese di febbraio al Casinò di Saint-Vincent si chiude con un incasso di 5.676.371 euro, circa il 26% in più rispetto a febbraio 2023 (più 1.200.253 euro): le slot machine fanno registrare una crescita del 17% degli introiti mentre i giochi da tavolo incassano 2.438.447 euro (più 42%). Gli ingressi sono stati pari a 25.516, il 6% in più sullo stesso mese del 2023.

"I primi due mesi confermano il trend positivo di miglioramento dell'ultimo periodo", fa sapere la Casinò de la Vallée spa in una nota. A gennaio e febbraio il progressivo introiti lordi è pari a 11.598.672 euro, il 6% in più rispetto al 2023, ripartiti in 5.122.025 euro ai tavoli da gioco e 6.476.647 alle slot machine. Gli ingressi al 29 febbraio 2024 sono 59.689, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Riguardo al Grand Hotel Billia nel mese di febbraio 2024 gli introiti delle vendite dirette ammontano a 456.657 euro, il 12% in più rispetto a febbraio 2023 e l'occupazione media delle camere è stata del 45%. "Anche l'andamento dell'offerta alberghiera dei primi due mesi conferma un trend positivo con ricavi da vendite dirette pari a oltre un milione di euro con un incremento sullo stesso periodo del 2023 del 27%". L'occupazione media delle camere dall'inizio dell'anno è del 48% mentre nel 2023 era il 46%.



