Parco fotovoltaico con pannelli green, accordo Cva-Jinko Solar

Cva Eos e Jinko Solar hanno firmato oggi, al Key - The Energy Transition Expo di Rimini, l'accordo commerciale che consentirà la costruzione in Italia del "primo parco fotovoltaico, realizzato interamente con pannelli Neo Green prodotti al 100% con energia rinnovabile". Lo annuncia il Gruppo Cva in una nota.

Cva Eos è la società del Gruppo Cva - Compagnia valdostana delle acque spa che si occupa della generazione energetica eolica e fotovoltaica ma anche della gestione e dello sviluppo e dei relativi parchi. L'accordo rientra in una collaborazione commerciale non esclusiva di lungo corso, che ha consentito la contrattualizzazione di pannelli fotovoltaici per 100 Mw nell'ultimo anno, installati e in corso di installazione in diversi siti del nord e del centro Italia.

"Il gruppo Cva produce esclusivamente energia 100% rinnovabile da sempre e ora vogliamo spingere il nostro impegno anche nella gestione sostenibile della catena di fornitura.

Siamo orgogliosi di realizzare, attraverso Cva Eos, il primo impianto italiano con moduli fotovoltaici pure green, dimostrando il nostro serie e concreto impegno verso la transizione ecologica del Paese", commenta Giuseppe Argirò, amministratore delegato di Cva spa.

"La firma di questo contratto, il primo a livello globale, con il nuovo modulo Neo Green rappresenta un momento storico per tutta l'industria fotovoltaica. Un nuovo ed importante passo verso un futuro sempre più sostenibile", dichiara Alberto Cuter, vicepresidente di Jinko Solar per Italia e America Latina.





