Italiani in Pakistan per formare guide di alta montagna

E' stato inaugurato in Pakistan il corso per la formazione di guide d'alta quota altamente specializzate nell'organizzazione e nell'accompagnamento di spedizioni e gruppi sulle montagne del Karakorum. L'iniziativa, a cui partecipano , 35 alpinisti pakistani, è curata dall'associazione EvK2Cnr.

"Negli ultimi anni il turismo nella regione del Gilgit-Baltistan - si legge nella presentazione - è cresciuto da 30.000 presenze annue a 10 milioni. Da qui l'importanza di formare professionisti altamente qualificati, che possano garantire un servizio di alto livello per gruppi e spedizioni interessate a esplorare le montagne del Paese asiatico".

Sono state 65 le domande di partecipazione, che sono poi state vagliate e scremate su base curricolare ed esperienziale. Gli ammessi al corso sono stati 35, con un'età compresa tra i 18 e i 32 anni, tutti provenienti dai villaggi delle valli del Gilgit-Baltistan. Il corso avrà una durata di 90 giorni, fino alla fine del 2025, e sarà diviso in moduli prevedendo una parte di formazione teorica e una pratica.

"Oggi abbiamo iniziato un percorso che vuole portare a un titolo riconosciuto. Si tratta di un corso di altissimo profilo, che vede tra i protagonisti giovani scalatori di talento con un ricco curriculum. Basti dire che alcuni hanno già realizzato la salita di 3 o 4 Ottomila. Insomma, sono alpinisti a tutti gli effetti, il nostro compito ora è trasformarli in guide competenti e preparate" spiega Maurizio Gallo, coordinatore del progetto. Oltre a lui prendono parte ai moduli formativi le guide alpine Michele Cucchi, Emrik Favre e Marco Zaninetti.

