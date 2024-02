Agricoltura, nasce comitato per formazione e innovazione

Il Governo della Valle d'Aosta ha approvato l'istituzione del Comitato regionale di coordinamento del sistema per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura (definito come "Akis", acronimo di Agricultural knowledge and innovation systems) del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale. Il sistema - si legge in una nota - "è una combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore agricolo, volto a migliorare l'orientamento al mercato e la competitività delle aziende agricole". Si propone anche di "favorire una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori".

"Il settore agricolo è in perenne evoluzione e non ci si può esimere da uno scambio di informazioni sempre più performanti e dettagliate - commenta l'assessore Marco Carrel - ma anche da un'attenzione a una formazione sempre più mirata e approfondita che deve essere un sostegno, ma anche uno stimolo per tutti gli agricoltori e allevatori. In questo senso, ben vengano tutte le azioni che aiutino ad accresce la cultura d'impresa e offrano strumenti concreti, conoscenze e idee per crescere e puntare sempre più in alto, senza mai perdere di vista la qualità, la passione, la cura e il profondo legame con il territorio".





