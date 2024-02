Ospedale Parini, entra in funzione la nuova terapia intensiva

È stata presentata oggi la nuova terapia intensiva dell'ospedale Parini di Aosta. Dopo nove mesi di lavori, la struttura è entrata in funzione lunedì 12 febbraio, quando sono stati trasferiti i pazienti che erano ospitati nel 'triangolo', il piccolo reparto di rianimazione per le emergenze, che era stato costruito per la pandemia da Covid-19. L'intervento di modernizzazione ha avuto un costo di oltre 3 milioni di euro, finanziati dall'Usl. Il nuovo reparto, situato nel lato opposto dell'ala 'C' rispetto alla vecchia terapia intensiva, avrà una superficie di circa 900 metri quadrati, un raddoppio degli spazi rispetto al passato.

Lunedì 12 febbraio sono entrati in funzione i 500 metri quadrati destinati alla degenza dei pazienti, mentre nei giorni scorsi sono partiti i lavori (che dovrebbero concludersi tra circa sei mesi) per i 400 metri quadrati che accoglieranno le aree destinate ai familiari dei pazienti, ai colloqui e agli uffici. Spazi maggiori, che ospiteranno fino a 12 pazienti (due in più rispetto al vecchio reparto) e una dotazione di apparecchiature di ultima generazione.

Tra le novità, anche due box del tutto isolati, destinati ai pazienti che hanno infezioni trasmissibili, in modo che non le diffondano, o a degenti con il sistema immunitario immunodepresso affinché siano protetti. A questi, si aggiungono altre due stanze, da sei e quattro posti letto, ognuna delle quali è del tutto indipendente dall'altra nella gestione del sistema di ventilazione forzata e della pressione.



