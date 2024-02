Loreena McKennitt apre il tour italiano al Forte di Bard

Considerata un'"icona della musica celtica", la cantautrice canadese Loreena McKennitt torna in Italia per celebrare i trent'anni dell'uscita dell'album "The mask and mirror" e aprirà la tournée estiva con un concerto al Forte di Bard.

L'appuntamento - nell'ambito della rassegna Aosta Classica, è in calendario per sabato 20 luglio, alle 21.30. I biglietti saranno in vendita su Ticketone da giovedì 15 febbraio alle 10 per il fan club, per tutti da venerdì 16 febbraio, sempre dalle 10. Pubblicato nel 1994, "The mask and mirror" - si legge nella presentazione del concerto - è stato definito "senza tempo e trascendente" e lodato per la sua contaminazione interculturale di influenze celtiche, spagnole e marocchine". "Questo album - spiega Loreena McKennitt - è stato per me un pellegrinaggio storico e musicale e sono entusiasta di riportarlo in scena durante il tour estivo in Europa. Questo è un anniversario fondamentale nella mia carriera e non vedo l'ora di festeggiarlo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA