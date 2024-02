Gimbe, Valle d'Aosta sotto la media per quota di anziani in Rsa

A fronte di una media nazionale di 40,2 assistiti non autosufficienti di età uguale o superiore a 75 anni in trattamento socio-sanitario residenziale per 1.000 abitanti, la Valle d'Aosta è sotto media con 16,8 persone assistite per 1.000 abitanti. In particolare, la regione alpina risulta 13/a a livello italiano. Il dato si riferisce al 2021 ed è riportato dalla Fondazione Gimbe dopo l'audizione, a riguardo del Decreto anziani, in Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

A fronte invece di una media nazionale del 28,4% di morti per tumore assistiti dalla rete di cure palliative sul totale di deceduti per questa causa, la regione risulta sopra media con il 29% di assistiti. In questo caso la Valle d'Aosta risulta decima.



