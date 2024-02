Funivie Courmayeur-Mont Blanc, Luca Rossi nuovo presidente

Luca Maurizio Rossi è il nuovo presidente della Società Courmayeur Mont-Blanc Funivie, che gestisce gli impianti dell'omonima località sciistica valdostana. E' stato designato dalla Regione Valle d'Aosta per il prossimo triennio e sostituisce Gioachino Gobbi. Nel consiglio di amministrazione sono anche stati nominati Ivette Clavel e Joel Gabriele Crema in qualità di consiglieri, mentre Marco Lucat come presidente del collegio sindacale, Veronica Celesia e Laura Jorioz come sindaci effettivi e Cristina Betta e Mathieu Ferraris come sindaci supplenti. Inoltre, Federica Bieller è stata confermata presidente del consiglio di amministrazione della Società Funivie Monte Bianco spa, che gestisce la SkyWay.



