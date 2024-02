Ampliamento ospedale, FdI "è clamoroso portare avanti opera"

"La situazione emersa ufficialmente in consiglio regionale sull'iter infinito dell'ospedale impone un immediato stop ai lavori prima che le progettazioni definitive, ora inesistenti, evidenzino con la dovuta certezza le effettive possibilità di portare a termine le opere di un polo ospedaliero unico in una struttura del 1932, il loro costo di costruzione e di gestione, e i tempi di realizzazione. Il voler portare avanti ugualmente i lavori senza saperne il costo ed i tempi dell'impegno complessivo a livello preventivo ha del clamoroso". Lo scrive Fratelli d'Italia in un post su Facebook, aggiungendo: "Per essere corretti e per rispettare le norme vigenti del codice degli appalti non è sufficiente né serio limitarsi a fermare solo le opere in attesa di conoscere dati riconducibili ad una sola ipotesi, sempre la stessa. È imperativo che si compia una seria comparazione di costi e benefici tra diverse soluzioni praticabili ed in primis una diversa individuazione del sito ove localizzare una struttura ospedaliera al passo con i tempi e che abbia una seria visione nel futuro".

"Perché il Partito che da decenni impone le sue scelte in VdA - conclude Fratelli d'Italia - si intestardisce nel portare avanti a tutti i costi, e che costi, un'opera che è già ora vecchia e sorpassata perché non funzionale alle mutate esigenze delle strutture sanitarie di moderna concezione? Non credano costoro di buttare i soldi dalla finestra e di cavarsela sempre con il voto segreto che li potrà pure proteggere dalle temute contestazioni di altri palazzi ma che palesa i loro stessi dubbi rispetto alla regolarità amministrativa di quest'opera".



