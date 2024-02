Coppa del Mondo, Federica Brignone quarta nel gigante di Soldeu

Un quarto posto e tanta amarezza. Si è concluso ai piedi del podio il gigante di Coppa del Mondo di Soldeu (Andorra) per Federica Brignone. Seconda al termine della prima manche, in cui era attardata di soli 3/100 dalla compagna Marta Bassino, l'azzurra di La Salle è partita all'attacco nella seconda run. Ma un'imperfezione su un dosso appena prima del tratto pianeggiante e un errore sul muro finale, dove il terreno rovinato ha messo in difficoltà diverse atlete, ha fatto scivolare Brignone al quarto posto, attardata di 22/100 dall'elvetica Lara Gut (1'59''27), vincitrice della prova e in rimonta dalla nona posizione.

La neozelandese Alice Robinson (+0''01) e l'americana A.J. Hurt (+0''15) sono andate a completare il podio, mentre l'altra azzurra, Marta Bassino, ha chiuso sesta (+0''32).



