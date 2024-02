"Leggo con grande stupore di presunti 'contatti informali' tra Rassemblement valdotain e l'attuale maggioranza o parte di essa. Credo che la nostra condotta in Consiglio Valle lo dimostri più che chiaramente. Chi dice queste cose forse è meglio che guardi altrove". Lo dichiara il capogruppo di Rassemblement valdotain, Stefano Aggravi, in merito all'ipotesi di allargamento dell'attuale maggioranza in Regione al centrodestra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA