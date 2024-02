Commercio, ad Aosta chiuso un negozio su quattro in 11 anni

Dal 2012 al giugno 2023 il numero di negozi di commercio al dettaglio ad Aosta è calato da 250 a 178 all'interno del centro storico e da 224 a 165 nel resto del territorio comunale. Ha quindi chiuso la serranda in modo definitivo un'impresa su quattro (131 su 474, il 27,6%). In controtendenza il settore dei pubblici esercizi: bar e ristoranti nel cuore capoluogo sono aumentati da 112 a 121 e, fuori dal centro storico, da 119 a 133. Rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia da Covid, il numero di bar e ristoranti è tuttavia diminuito (da 130 a 121 nelle vie del centro e da 138 a 133 nel resto del territorio). A fornire le cifre è un'elaborazione dell'Ufficio studi Confcommercio su dati Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne.

Secondo Ermanno Bonomi, presidente Confcommercio Aosta, "per evitare gli effetti più gravi di questo fenomeno, il commercio di prossimità deve puntare all'innovazione, la ridefinizione dell'offerta e soprattutto a valorizzare i rapporti umani tra il commerciante e l'acquirente. Tali aspetti rappresentano le uniche opportunità del commercio fisico tradizionale per contrastare la crescita dell'e-commerce. Sottolineo che anche le strategie delle amministrazioni comunali devono essere improntate per salvaguardare le imprese esistenti e permettere l'insediamento di attività produttive ad iniziare dall'annosa tematica sulla disponibilità di posti auto in prossimità del nostro centro storico come più volte ribadito dalla scrivente".

"Spariscono unità locali di commercio al dettaglio ma viene ridefinita l'offerta sostituita dall'apertura di bar e ristoranti grazie anche al turismo. Nonostante il risultato negativo del commercio il settore dei pubblici esercizi, diversificando meglio l'offerta e puntando sulla qualità delle proposte può avere ancora ampia possibilità di spazio", sottolinea Graziano Dominidiato, presidente Fipe Confcommercio Valle d'Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA