Fontinami, presentata a Milano la terza edizione

E' stata presentata nei giorni scorsi a Milano la terza edizione di 'Fontinami 2024', evento promosso dal Consorzio per la tutela della Dop Fontina e in programma dal 12 al 25 febbraio in 12 ristoranti milanesi.

Per due settimane i locali proporranno nei menu la Fontina Dop, nella sua tipologia 'Alpeggio', in rivisitazioni dei piatti della tradizione o in abbinamenti decisamente più inconsueti. Il presidente del Consorzio, Andrea Barmaz sottolinea l'importanza dell'edizione di quest'anno visto il riconoscimento ministeriale della 'Fontina Dop Alpeggio', rilasciato lo scorso settembre.

"La Fontina Dop Alpeggio rappresenta, a giusto titolo, l'ambasciatrice per eccellenza della nostra regione e porta con sé tutta una storia fatta di tradizione, passione e savoir-faire. Consapevole di questa ricchezza, l'assessorato all'Agricoltura e risorse naturali mette in campo numerose azioni concrete a sostegno di questo settore, per aiutarlo a crescere e migliorare", ha detto l'assessore Marco Carrel.

"I nostri prodotti danno una connotazione e un carattere distintivo al nostro territorio di montagna e questi elementi sono degli attrattori importanti per una domanda turistica sempre più alla ricerca di sapori autentici", ha aggiunto l'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques.



