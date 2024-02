Caveri, "stato dell'arte del Pnrr più che soddisfacente"

"Prosegue un lavoro serio della Regione sull'applicazione delle numerose progettualità in capo alla nostra Regione autonoma e agli enti locali. Si tratta di aiuti ai soggetti attuatori e di interlocuzioni non sempre facili con lo Stato, sia per il rapido mutare della legislazione in materia sia per una serie di difficoltà tecniche negli applicativi e mancate risposte dei singoli ministeri. Lo stato dell'arte è più che soddisfacente e si sta operando per una piena spesa delle risorse a nostra disposizione". Così l'assessore al Piano nazionale ripresa resilienza, Luciano Caveri, dopo aver coordinato la prima riunione del 2024 della Cabina di regia regionale sul Pnrr/Pcc, presieduta dal presidente della Regione, Renzo Testolin. Hanno partecipato anche il presidente del Celva, Alex Micheletto, e gli assessori regionali Luigi Bertschy e Jean-Pierre Guichardaz.

La riunione ha consentito di fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi, sugli ostacoli e le criticità di diversa natura che stanno caratterizzando l'attuazione del Pnrr/Pnc e sulle azioni di miglioramento intraprese e da intraprendere dall'amministrazione regionale, anche per il tramite delle attività di assistenza tecnica erogate dalle partecipate regionali Finaosta e Inva.

Per meglio presidiare il conseguimento degli obiettivi a valere sul Pnrr/Pnc, su proposta dell'assessore Caveri, è stato deciso di programmare a stretto giro una tornata di incontri con ogni singolo assessorato regionale, titolare di interventi a valere sul piano, nonché con il cda del Celva.



