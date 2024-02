Promozione settore agricolo, approvato programma eventi

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il programma inerente alle attività di promozione e di valorizzazione del settore agricolo e alle azioni di promozione istituzionale del settore agricolo e zootecnico per il 2024.

"È prevista la partecipazione a fiere e saloni a tema enogastronomico - si legge in una nota - quale importante vetrina di promozione delle eccellenze agroalimentari fuori dai confini regionali, nonché l'organizzazione di eventi sul territorio al fine di presentare a residenti e turisti le diverse filiere di produzione che caratterizzano il settore agricolo e agroalimentare della nostra regione".

Accanto a iniziative consolidate come la partecipazione a Vinitaly a Verona, a Vinum ad Alba, a Terra Madre Salone del Gusto a Torino, alla Foire du Valais a Martigny e alla Fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba, sono in programma appuntamenti come i Campionati della cucina italiana a Rimini, proponendo la Fontina Dop quale ingrediente nella preparazione dei piatti degli chef, come il Salone del Vino a Torino, e come la Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia nell'Alta Langa.

"E' importante aver approvato oggi questo programma di attività che ci permette di organizzare il lavoro fin da subito - sottolinea l'assessore all'agricoltura, Marco Carrel - nell'ottica di una pianificazione e programmazione degli eventi sempre più coordinata ed efficace. Vogliamo continuare a lavorare in sinergia con i diversi enti e soggetti che a vario titolo operano sul territorio, nonché con i diversi comuni ed enti locali anche per essere pronti, entro la fine della primavera, con il nostro opuscolo Agricult, pratico vademecum degli appuntamenti agricoli e enogastronomici".



