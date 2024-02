Antey-Saint-André, il Comune verso il commissariamento

Il Comune di Antey-Saint-André va verso un possibile commissariamento.

Stamane tre consiglieri comunali - Valentino Cattorini, Damiano Villettaz e Carlo Machet - hanno presentato le loro dimissioni mentre quelle di un quarto consigliere, Fabrizio Herin, sono attese mercoledì prossimo. Avevano annunciato la decisione al termine della riunione del Consiglio comunale di giovedì scorso.

All'origine delle dimissioni dei contrasti tra gli eletti, in un Consiglio in cui non vi sono componenti di minoranza, essendosi presentata alle elezioni del 2020 la sola lista guidata dall'attuale sindaco, Marco Poletto.

Queste quattro dimissioni si sommerebbero alle altre due arrivate nei mesi scorsi - quelle del vice sindaco Valter Artaz e della consigliera Danila Pellissier - per un totale di sei consiglieri dimissionari su 11.

Con soli cinque consiglieri su 11 non sarebbe quindi più garantita la metà dei componenti necessaria per legge a evitare lo scioglimento.



