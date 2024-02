Ponte di Avise, approvato il progetto esecutivo di risanamento

E' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento strutturale del ponte di Avise posto sulla Dora Baltea. L'importo previsto dalla giunta regionale è di 3 milioni 400 mila euro.

Il ponte, lungo la strada regionale 26 a Cerellaz, risale all'inizio degli anni '50 e presenta uno sviluppo complessivo di 88,50 metri.

Il progetto prevede, sulla base degli esiti delle ispezioni eseguite nel corso del 2019 e delle successive indagini eseguite sul ponte, l'esecuzione di interventi di risanamento della struttura in calcestruzzo armato, di allargamento e messa in sicurezza della carreggiata stradale. La Regione conta di iniziare l'intervento tra l'autunno e i primi mesi del 2025 e stima in circa 18 mesi la durata dei lavori.

Durante l'esecuzione delle opere "per un periodo contenuto" è prevista la chiusura del ponte. "Al fine di limitare, per quanto possibile, i disagi - evidenzia l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Davide Sapinet - è previsto di dotare il ponteggio di una passerella pedonale in modo da mantenere il collegamento, durante l'intera durata dei lavori, tra l'area di parcheggio posta nei pressi della strada statale 26 e il capoluogo comunale".

L'intervento è finanziato per un importo di 2 milioni e 700 mila euro a valere su fondi assegnati dallo Stato nell'ambito del 'Programma di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza dei cambiamenti climatici della viabilità stradale' e per 700 mila euro con fondi regionali.





