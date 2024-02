Celtica a Courmayeur, a febbraio decisione su edizione 2024

Sarà presa a febbraio, dopo un incontro con l'amministrazione comunale di Courmayeur, una decisione rispetto all'organizzazione della 28/a edizione di Celtica, "mantenendo o rivedendo il programma artistico". Lo comunica l'associazione Clan della grande orsa, che organizza la manifestazione, una delle più importanti d'Europa dedicata alla cultura celtica e prevista nel primo fine settimana di luglio in val Veny.

"Il Bosco del Peuterey è la location principale del festival - si legge in una nota - e offre un ambiente unico e speciale.

Tuttavia, proprio per la particolarità di essere un bosco alpino circondato da alte montagne, in un contesto incontaminato e delicato, raggiungibile solo da una stretta e impervia strada, con pochissimi servizi di essenziale accoglienza oltre che limitati per il trasporto del pubblico, se da una parte permette di vivere un'esperienza magica immersa nella natura, in un'atmosfera realmente affine alla cultura celtica, dall'altra necessita di un notevole sforzo organizzativo logistico ed economico, che anno dopo anno richiede un sempre maggior impegno alla direzione tecnico-artistica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA