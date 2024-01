Savt, eletta la nuova segreteria confederale

A seguito del congresso sono stati eletti i nuovi organi del Savt. Oltre al segretario Claudio Albertinelli, Alessandro Pavoni è stato confermato nel ruolo di vice segretario generale. La nuova segreteria confederale è composta anche da Luigi Bolici, Aldo Cottino, Mauro Crétier, Stefano Enrietti e Ilaria Fapperdue. La carica di segretario amministrativo è affidata a Fortunato Mafrica, mentre i revisori dei conti sono Felice Roux, Katia Laurent e Giorgio Mondardini.

"Le scelte effettuate - commenta Albertinelli - non solo riconoscono il valore e l'impegno della segreteria uscente, ma aprono anche una nuova fase di lavoro e di impegno per il nostro sindacato. Ora il nostro lavoro si concentrerà sui temi urgenti per la Valle d'Aosta, in particolare i trasporti e la sanità".

