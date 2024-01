Cime bianche, convegno a Bruxelles "in difesa del vallone"

Un convegno a Bruxelles "per difendere il vallone di Cime bianche", tra la val d'Ayas e la Valtournenche, dove c'è un progetto per la costruzione di una nuova telecabina. L'appuntamento è per mercoledì 31 gennaio ed è organizzato da Maria Angela Danzì, deputata al Parlamento europeo: "Il collegamento intervallivo di Cime bianche - sottolinea - non ha ragion d'essere: il vallone si trova in Zona di protezione speciale (Zps) di conservazione prevista da Rete Natura 2000 dove è vietata la costruzione di nuovi impianti e piste. E secondo la giurisprudenza una deroga non è ammissibile". Secondo Danzì la Regione Valle D'Aosta "dovrebbe pensare a progetti di valorizzazione del territorio e di sviluppo compatibili con gli oggettivi effetti dei cambiamenti climatici e attrezzare aree ancora vergini scegliendo una forma di turismo diversa dallo sci, usando risorse come l'Interreg".

Il programma si aprirà alle 10,45 con la presentazione del progetto fotografico: "L'Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa delle Cime Bianche" di Annamaria Gremmo, Marco Soggetto e Francesco Sisti. Seguiranno gli interventi di Tiziana Beghin, Jutta Paulus, Erika Guichardaz, Emanuela Beacco, Marco Onida, Gabriella Suzanne Vanzan, L⁠ode Beckers, R⁠aul Cazan e J⁠an Cools.



