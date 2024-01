Autostrada in tilt, Chambre "sconcerto e preoccupazione"

"A nome di tutto il comparto imprenditoriale valdostano", la Chambre valdotaine e le associazioni di categoria esprimono "sconcerto e grande preoccupazione" per i disagi alla circolazione provocati dai restringimenti di alcuni tratti di carreggiata tra l'interscambio A4-A26 di Santhià e lo svincolo di Albiano.

"La situazione è molto seria - spiegano i vertici della Camera di Commercio e delle Associazioni -, rende estremamente difficoltoso l'ingresso e l'uscita da e per la Regione proprio in un periodo di grande afflusso turistico e sta causando diversi problemi alle nostre realtà imprenditoriali".

A destare la preoccupazione è anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con le inevitabili conseguenze anche per il settore produttivo e manifatturiero .

"In un momento di particolare fragilità per la nostra rete infrastrutturale come quello attuale - proseguono - è necessario cercare di porre in essere ogni azione volta a scongiurare il verificarsi di situazioni che potrebbero avere rilevanti conseguenze non solamente dal punto di vista economico, ma anche sociale. Si pensi ad esempio alla difficoltà di spostamento di eventuali mezzi di soccorso a servizio della popolazione".

