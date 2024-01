L'azzurro Guglielmo Bosca 2/o in superG a Garmisch

Festeggia il primo podio in carriera Guglielmo Bosca - lombardo di 31 anni trapiantato in Valle d'Aosta, a Courmayeur - che a sorpresa, ma dopo ultime prove in evidenza, ha conquistato il secondo posto nel superG di coppa del mondo di Garmisch (Germania).

Per l'azzurro "è un podio che dà un senso" a tutto quello che ha dovuto passare per seguire la sua passione per lo sci. Dopo un grave infortunio in coppa Europa, Bosca aveva rischiato l'amputazione di una gamba e si sottopose a vari interventi e pesanti riabilitazioni pur di poter tornare a sciare.

La gara di Garmisch ha regalato anche la prima gioia al francese Nils Allegre, che ha vinto in 1.11.92 una gara non semplice su una pista Kandahar abbondantemente trattata con il sale per compattarla dopo la tanta pioggia degli ultimi giorni.

Bosca ha chiuso in 1.12.10, precedendo di poco lo svizzero Loic Meillard in 1.12.17. Per l'Italia ci sono poi Dominik Paris ottavo (1.12.45), Mattia Casse 16/o e Christof Innerhofer 29/o in 1.13.25. Domani a Garmisch ancora un superG, valido per la coppa del mondo maschile.



