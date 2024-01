Fiera di Sant'Orso, potenziato servizio bus di Trenitalia

Potenziamento del servizio autobus tra Ivrea ed Aosta, con treni contingentati da Torino, in occasione della tradizionale fiera di Sant'Orso, in programma il prossimo 30 e 31 gennaio. E' quanto ha previsto Trenitalia a seguito delle nuove modalità di circolazione, adottate dallo scorso 3 gennaio, con servizio bus tra Aosta e Ivrea per consentire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria.

"Nei giorni dell'evento fieristico, che richiama in città numerosi visitatori, il Regionale di Trenitalia - si legge in una nota - potenzierà, ove possibile, il servizio autobus tra Ivrea e Aosta. Saranno inoltre contingentati i biglietti in vendita per il servizio ferroviario tra Torino e Ivrea, per offrire un servizio di mobilità il più confortevole possibile. I collegamenti con autobus potranno subire modifiche degli orari con aumento del tempo di viaggio in relazione al traffico stradale".

Trenitalia consiglia di acquistare per tempo i biglietti, a disponibilità limitata, e di recarsi in stazione di partenza solo se già muniti di titolo di viaggio.



