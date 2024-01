Coppa del Mondo a Cervinia, "ora approfondita analisi"

"Un'analisi approfondita della situazione" sarà effettuata la prossima estate in merito alle quattro discese libere inserite nel calendario provvisorio della Coppa del Mondo di sci per il prossimo novembre a Cervinia e Zermatt. E' quanto annuncia, in una nota, la Federazione internazionale di sci assieme alle federazioni italiana e svizzera. La riflessione sarà fatta con tutte le autorità coinvolte in questi eventi, compresa la Regione valle d'Aosta.

Dopo gli annullamenti degli ultimi due anni, dell'analisi faranno parte anche il fattore meteorologico e le "lezioni apprese dalle esperienze passate". In un'intervista al "Walliser Bote" , il presidente del comitato organizzatore, Franz Julen, ha detto: "Le gare devono svolgersi nel 2024, altrimenti non ha più senso. Con ulteriori cancellazioni perderemmo la nostra credibilità".



