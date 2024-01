Torna la grappa edizione limitata per la Fiera di Sant'Orso

Come da tradizione torna anche per questa edizione della fiera di Sant'Orso la grappa, in edizione limitata, prodotta dalle distillerie Saint Roch-Levi-Ottoz: 1.024 bottiglie, come le edizioni della Fiera, di grappa monovitigno di moscato bianco valdostano e come etichetta il manifesto ufficiale di questa edizione della millenaria. Si tratta di una iniziativa nata nel 1999 per beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Comunitaria che ha istituto un fondo a favore del coordinamento disabilità denominato ''Oggi per domani per il durante e dopo di noi''.

''La grappa edizione limitata per la fiera - spiega Nicola Rosset, titolare delle distillerie Saint Roch-Levi-Ottoz - è un progetto in cui crediamo molto e che va avanti da 25 anni. Il ricavato andrà a favore delle persone con disabilità. Per cui, mi piace dire che chi acquista questa grappa acquista un prodotto di qualità, di bontà e di appartenenza''. La grappa si potrà comprare al prezzo di 25 euro, da sabato all'interno del padiglione enogastronomico della Fiera in piazza Plouves ad Aosta, e in alcuni negozi selezionati.



