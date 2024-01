Da Podium le batterie al primo motoscafo elettrico Riva

C'è anche la Podium advanced technologies dietro al nuovo El-Iseo di Riva, il "primo runabout completamente elettrico alimentato da batterie al litio" sviluppate dall'azienda di Pont-Saint-Martin.

Riva ha presentato il motoscafo elettrico lo scorso 20 gennaio al salone nautico di Düsseldorf (Germania). Dopo il prototipo portato nel settembre 2022 al Monaco Yacht Show, seguito dal completamento di una serie di test tecnici e di affidabilità, è arrivata la versione ufficiale del primo modello Riva realizzato per il segmento 'E-luxury', ora pronto alla vendita.

Progettato da Officina italiana design, El-Iseo è la versione completamente elettrica del runabout Iseo da 27 piedi del Gruppo Ferretti.

Riva El-Iseo monta un motore completamente elettrico Parker Gvm310 di Parker Hannifin, che offre - si legge in una nota dell'azienda di Pont-Saint-Martin - "prestazioni senza precedenti in termini di velocità e accelerazione, e un pacco batterie al litio ad alta densità di energia sviluppato e fornito da Podium advanced technologies, una soluzione efficiente ed estremamente leggera con una capacità di 150 kWh e una tensione di 800 V". Inoltre "l'architettura ridondante delle batterie garantisce affidabilità e sicurezza, prerogative fondamentali durante la navigazione. Le batterie sono completamente stagne, raffreddate a liquido, isolate termicamente e dotate di rivestimento ignifugo".

Il risultato è "un runabout a zero emissioni con prestazioni senza precedenti sia in termini di velocità massima, autolimitata a 40 nodi, sia in termini di autonomia, garantendo fino a 10 ore di navigazione. Riva El-Iseo è la prima barca completamente elettrica in assoluto a ricevere la certificazione del Rina (Registro italiano navale) che ne ha accertato la sicurezza e l'affidabilità".



