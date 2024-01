Alpinismo, il "Re degli Ottomila" a Courmayeur

Alpinista rivoluzionario, 'voce' degli Sherpa e della comunità di guide, filantropo, Nimsdai Purja è considerato il 'Re degli Ottomila': in carriera ha scalato complessivamente 43 vette di oltre 8.000 metri, oltre ad aver guidato la prima salita invernale del K2 senza l'uso di ossigeno supplementare.

L'alpinista nepalese sarà a Courmayeur il 10 febbraio, alle 21, al Cinema (ingresso gratuito), nell'ambito dell'evento invernale 'Courmayeur feeling mountain', mostra dedicata ai protagonisti della montagna. Nell'occasione condividerà la sua storia con il pubblico e presenterà un video dedicato al suo viaggio.

Nel 2022, inoltre, Nimsdai Purja ha fondato una Fondazione per promuovere progetti che ispirano, proteggono ed educano: finora il suo team ha ripulito centinaia di chilogrammi di rifiuti dalle montagne, tra cui Everest, K2 e Manaslu, e hanno fornito aiuti di emergenza durante le inondazioni in Pakistan e i recenti terremoti in Nepal. Quest'anno, l'obiettivo è costruire un nuovo rifugio a Lobuche.



