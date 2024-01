Nasa, la "foto del giorno" è di un valdostano

E' di un valdostano la "foto del giorno" pubblicata sul sito ufficiale della Nasa Astronomy (https://apod.nasa.gov). Si tratta di un'immagine della Grivola con la Luna scattata ad ottobre 2022 dal Enzo Massa Micon da Saint-Pierre. "Dopo questo scatto - ha detto - ho approfondito l'argomento e, dietro consiglio dell'Osservatorio astronomico della Regione Valle d'Aosta, utilizzo un software per avere la posizione esatta della Luna così da poter prevedere accuratamente gli allineamenti con la Grivola e programmare accuratamente i prossimi scatti, sperando in situazioni di luce e meteo sempre diversi".

Astronomy Picture of the Day è una pagina Internet dove ogni giorno viene pubblicata un'immagine dell'universo con una spiegazione scientifica scritta da un astronomo professionista, il servizio è gestito dalla NASA e dalla Michigan Technological University (Mtu).



