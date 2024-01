Chatrian, "Berlinale solidale con le vittime dei conflitti"

"Solidarietà alle vittime" della guerra a Gaza e di altri conflitti, assieme a preoccupazione per il diffondersi di antisemitismo e islamofobia in Germania e nel mondo, sono state espresse in una dichiarazione letta dal direttore artistico della Berlinale, Carlo Chatrian, in apertura della conferenza stampa di presentazione del festival cinematografico di Berlino nella capitale tedesca. "I festival cinematografici offrono spazio all'espressione artistica e consentono un dialogo pacifico. Sono luoghi di incontro e di scambio e contribuiscono alla comprensione internazionale", ha premesso Chatrian leggendo la dichiarazione accanto alla Direttrice generale Mariette Rissenbeek. "Crediamo che attraverso il potere dei film e delle discussioni aperte, possiamo contribuire a promuovere l'empatia, la consapevolezza e la comprensione anche e soprattutto in tempi dolorosi come questi. La nostra solidarietà va a tutte le vittime della crisi umanitaria in Medio Oriente e altrove", ha detto ancora Chatrian. "Vogliamo che la sofferenza di tutti sia riconosciuta e che il nostro programma sia aperto alla discussione di diversi punti di vista sulla complessità del mondo. Siamo anche preoccupati nel vedere che l'antisemitismo, il risentimento antimusulmano e i discorsi di odio si stanno diffondendo in Germania e nel mondo", ha aggiunto.



