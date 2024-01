Aosta Pride, la parata in città tornerà il 12 ottobre

Il Comitato Aosta Pride annuncia che nel 2024, a due anni dal primo storico pride valdostano, tornerà la parata a colorare le strade di Aosta. La data prevista è sabato 12 ottobre.

Come accaduto nei due anni passati, il Comitato proporrà ai valdostani "un programma di eventi culturali e di intrattenimento, che, a partire dalla fine di settembre, animeranno la città, per accompagnarla alla grande parata conclusiva".

Alla prima parata, l'8 ottobre 2022, parteciparono oltre 3.000 persone. Nell'autunno 2023 il Comitato aveva organizzato una serie di 11 eventi per la Pride week, rinviando la parata al 2024.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA