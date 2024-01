'Fermati prima', scatta campagna contro alcol e droga al volante

Si chiama 'Fermati prima' la campagna di comunicazione e sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga lanciata dal Comune di Aosta nell'ambito del progetto Aosta sicura.

I messaggi della campagna saranno diffusi attraverso affissioni nelle vie di Aosta e con video postati sui social.

L'obiettivo è di sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani e i giovanissimi, a non mettersi al volante sotto l'effetto di sostanze alteranti, come l'alcol e le droghe.

''Il progetto Aosta sicura - spiega la vicesindaca, Josette Borre - è partito la scorsa estate con varie iniziative e prosegue con questa campagna di comunicazione rivolta a tutti, ma in particolar modo ai più giovani''. Federico Ferraris, di Exus Eventi, che ha realizzato la campagna, aggiunge: ''Abbiamo voluto utilizzare uno slang più giovane proprio perché ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi, la campagna sarà diffusa anche tra i nostri canali social''.

Nell'ambito del progetto, finanziato con 400 mila euro dal dipartimento per le Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri, lo scorso dicembre la polizia locale ha avviato dei controlli mirati. ''In queste prime settimane - spiega il comandante, Fabio Fiore - abbiamo controllato 307 persone e di queste solo una è risultata positiva all'etilometro, con un tasso alcolemico di 2 grammi/litro''.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA