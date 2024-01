Cpel, via libera alla nuova normativa sui contratti pubblici

L'assemblea del Cpel ha dato parere positivo al disegno di legge regionale numero 131 'Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici', proponendo però una modifica. Si tratta in particolare di una richiesta finalizzata a "prevedere anche per le società controllate, le associazioni, le fondazioni e i consorzi dipendenti dagli enti locali la possibilità di avvalersi delle centrali di committenza regionale".

Il ddl - illustrato dal presidente del Cpel, Alex Micheletto - aggiorna la normativa regionale, in particolare riguardo alla centralizzazione delle funzioni di committenza, a seguito dell'entrata in vigore della totalità delle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici.



